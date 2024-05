Judo, Italia con un oro e un argento nel day-1 ai Mondiali di Abu Dhabi. Azzurri eliminati nei -60 kg

L’Italia conclude la prima giornata dei Mondiali di judo ad Abu Dhabi in testa al medagliere, con un oro e un argento. Un bilancio straordinario frutto di quanto conquistato da Odette Giuffrida nei -52 kg e da Assunta Scutto nei -48 kg. Giuffrida ha interrotto il digiuno dorato per la selezione del Bel Paese, ricordando i metalli pregiati vinti da Alessandra Giungi e da Emanuela Pierantozzi nel 1991 a Barcellona.

33 anni dopo è toccato a Odette mettersi al collo un oro lucente, con le trenta primavere in vista. In un palmares già ricco di successi (2 medaglie olimpiche, 17 podi nei Grand Slam, 4 podi continentali), è arrivata la terza medaglia iridata della carriera (1 oro e 2 bronzi) e la prima sul podio più alto. Giuffrida si è imposta nell’atto conclusivo contro l’uzbeka Diyora Keldiyorova (n.2 del ranking prima di questa competizione) con un wazari di okuri ashi barai a metà del confronto. La sublimazione di un percorso fantastico per la judoka tricolore. A completare la top-3 sono state la francese Amandine Buchard e la tedesca Mascha Ballhaus.

L’altro podio di giornata è stato firmato dal 22enne Scutto. Autrice anche lei di una prestazione notevolissima, nella sfida per l’oro si è imbattuta nella forte mongola Baasankhuu Bavuudorj. Un match ad alta intensità, con Susy che ha cercato di mettere a segno un seoi nage, ma l’avversaria è stata abile a contrattaccare con un sumi gaeshi. Per l’atleta nostrana, comunque, è arrivata la terza medaglia consecutiva nei Mondiali e il primato nel ranking è un ottimo viatico in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il bronzo è stato conquistato dalla kazaka Abiba Abuzhakynova e dalla svedese Tara Babulfath.

Giochi lontani, invece, per Angelo Pantano e Andrea Carlino nei -60 kg uomini. Gli azzurri sono stati subito eliminati, rispettivamente dal giapponese Yaiki Nakamura e dall’olandese Emiel Jaring. Pantano ha subito un ko uchi gari-wazari, cui ha fatto seguito un rovesciamento che ha portato all’immobilizzazione-ippon. Nel caso di Carlino i tre shido sono costati la sconfitta. Il titolo mondiale è andato al georgiano Giorgi Sardalashvili, uscito vittorioso dalla Finale contro il cinese di Taipei Yung Wei Yang. Nakamura e il sudcoreano Lee si sono messi al collo il bronzo.