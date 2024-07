Judo, Matteo Piras supera un turno e poi si ferma agli ottavi nei -66 kg alle Olimpiadi

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Matteo Piras nel tabellone della categoria -66 kg di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, il 30enne piemontese non è riuscito a centrare l’obiettivo minimo del ripescaggio (garantito in caso di sconfitta ai quarti) cedendo il passo all’outsider serbo Strahinja Buncic e perdendo dunque una buona occasione per giocarsi una medaglia.

L’azzurro, n.8 del seeding dopo aver raccolto un doppio quinto posto in stagione tra Europei e Mondiali, si era sbarazzato al primo turno dell’abbordabile peruviano Juan Postigos per ippon (due waza-ari) in 2’43” facendosi sorprendere poi da un avversario insidioso e in fiducia, che aveva regolato nel turno preliminare il forte azero Yashar Najafov.

Piras ha disputato tutto sommato un buon combattimento, mettendo insieme una serie di attacchi validi (in un caso anche molto vicino al waza-ari) ma non riuscendo a sbloccare la situazione con un punteggio tecnico. Fatale a 40″ dallo scadere la controtecnica (Ushiro-goshi) di Buncic, che ha proiettato sul fianco il torinese classe 1993 passando in vantaggio e difendendosi poi con successo fino al termine dei quattro minuti regolamentari.