Judo, i tabelloni degli italiani al Grand Slam di Dushanbe: Tavano testa di serie n.1, Parlati dà forfait

Alla vigilia della prima giornata di gara, in cui saranno protagoniste le categorie di peso leggere, è stato effettuato quest’oggi il sorteggio di tutti i tabelloni per il Grand Slam di Dushanbe 2024, evento del World Tour di judo in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio che assegna un massimo di 1000 punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. In seguito ai forfait di Christian Parlati (che aveva saltato i recenti Europei di Zagabria per un problema al ginocchio) e Martina Esposito, saranno 9 i judoka azzurri impegnati nella capitale del Tagikistan.

Cominciamo da Veronica Toniolo, terza testa di serie nei -57 kg e ammessa direttamente agli ottavi con una probabile sfida alla veterana portoghese Monteiro, mentre all’orizzonte ci sarebbe un quarto con la cinese Qi Cai o la britannica Nairne. Si preannuncia un nuovo Italia-Croazia invece nei -63 kg dopo la rassegna continentale, con Flavia Favorini abbinata subito alla n.6 del seeding Oberan e Savita Russo inserita nell’ottavo della testa di serie n.4 Kristo dopo un debutto però non banale con la rumena Ivanescu.

Sfortunata nei -70 kg Irene Pedrotti che dovrà affrontare la solida svedese Eriksson per vedersela poi agli ottavi con l’argento mondiale 2022 Cvjetko. Bella occasione per Asya Tavano, prima testa di serie dei +78 kg con un percorso sulla carta alla sua portata almeno fino alle semifinali, in cui l’asticella si alzerà considerevolmente contro la francese Hayme o la mongola Amarsaikhan.

Passando al settore maschile, Angelo Pantano è n.7 del seeding nei -60 kg e dovrà vedersela al debutto con uno tra il mongolo Nyamsuren ed il turkmeno Omirov per poi incrociare ai quarti eventualmente con ogni probabilità il forte kazako Shamshadin. Ambizioni importanti nei -66 kg per Elios Manzi, accreditato della terza testa di serie, con un possibile scontro ai quarti con il kirghiso Aibek Uulu e a seguire in semifinale lo spauracchio sud coreano Baul An. Obiettivo minimo quarti di finale nei -100 kg per Gennaro Pirelli (#7 del tabellone), favorito nei primi due turni per poi cercare il grande acuto probabilmente contro il mongolo Batkhuyag e ambire così alle semifinali. Non è andata bene infine nei +100 kg a Kwadjo Anani, collocato nell’ottavo del padrone di casa tagico n.2 al mondo Rakhimov.