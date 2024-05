Judo, Veronica Toniolo ottima terza nei -57 kg al Grand Slam di Dushanbe! Pass olimpico ormai in ghiaccio

Si apre con un bel podio nella prima giornata per l’Italia il Grand Slam di Dushanbe 2024, penultimo evento del World Tour di judo in avvicinamento ai Campionati Mondiali di Abu Dhabi. Veronica Toniolo ha disputato una gara di alto profilo in Tagikistan, conquistando un prezioso terzo posto nella categoria -57 kg e avvicinandosi soprattutto alla certezza del pass olimpico (ormai una formalità) per Parigi.

La triestina classe 2003, accreditata della terza testa di serie del tabellone, ha cominciato il suo cammino odierno agli ottavi battendo al Golden Score per hansoku make la veterana portoghese Telma Monteiro e sconfiggendo ai quarti la cinese Cai Qi per waza-ari. In semifinale la campionessa del mondo juniores in carica ha ceduto alla forte francese Sarah Leonie Cysique (waza-ari decisivo su una controtecnica), per poi reagire nel migliore dei modi avendo la meglio nella finalina sulla giovane turkmena Maysa Pardayeva per waza-ari allo scadere dei tempi regolamentari.

Bilancio negativo in campo maschile per i due messinesi in gara oggi, con Angelo Pantano che ha perso una buona chance per avvicinare la zona qualificazione olimpica nei -60 kg archiviando un settimo posto abbastanza deludente. Dopo aver superato brillantemente al debutto il mongolo Mendsaikhan Nyamsuren per ippon, il 26enne azzurro ha poi perso ai quarti con il kazako Magzhan Shamshadin e ai ripescaggi con il francese Maxime Merlin.

Niente da fare anche per Elios Manzi, reduce dallo splendido bronzo europeo di Zagabria e terza testa di serie del seeding nei -66 kg, subito eliminato per somma di sanzioni (di cui almeno una molto fiscale) dal padrone di casa tagico Mulorajab Khalifaev. Resta comunque apertissimo il ballottaggio interno con Matteo Piras in questa categoria verso le Olimpiadi. Tutto si deciderà nelle prossime settimane tra il Grand Slam di Astana ed il Mondiale di Abu Dhabi.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Dushanbe 2024 di judo:

-48 kg F

1 Bavuudorj (Mgl)

2 Beder (Tur)

3 Moiseeva (Ain) e Nikolic (Srb)

-52 kg F

1 Kocher (Sui)

2 Ndiaye (Sui)

3 Borisova (Ain) e Jung (Kor)

-57 kg F

1 Klimkait (Can)

2 Cysique (Fra)

3 Toniolo (Ita) e Lkhagvatogoo (Mgl)

-60 kg M

1 Quvatov (Tjk)

2 Shamshadin (Kaz)

3 Saaev (Ain) e Kondo (Jpn)

-66 kg M

1 Rahimov (Tkm)

2 Dzhebov (Tjk)

3 Chernykh (Ain) e Khalifaev (Tjk)