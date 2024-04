Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo i Campionati Continentali: 11 azzurri virtualmente qualificati, Pirelli in bilico

Una settimana molto intensa di judo internazionale è andata ufficialmente in archivio con lo svolgimento di tutti i Campionati Continentali, che assegnavano punti importanti per il ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Novità importanti sul fronte italiano, anche grazie alla formalizzazione del cambio di nazionalità da parte di Kim Polling.

Con questo nuovo innesto, il Bel Paese è passato automaticamente da 10 a 11 categorie di peso individuali virtualmente qualificate per le Olimpiadi. Gli Europei di Zagabria non hanno aumentato questa cifra, ma adesso ci sono i presupposti per poter provare in extremis ad aggiungere almeno un altro pass (nella migliore delle ipotesi due, ma è complicatissimo).

Ticket olimpico ormai in cassaforte per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg Christian Parlati nei 90 kg, tutti già selezionati anche dalla direzione tecnica per Parigi. Situazione abbastanza incoraggiante ma non ancora definitiva nei -66 kg per uno tra Matteo Piras ed Elios Manzi e nei -70 kg per Polling, mentre Gennaro Pirelli è appena rientrato in zona qualificazione diretta per un solo punto ed è quindi in bilico nei -100 kg.

Al momento nessuno usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale, perché i migliori italiani in classifica delle categorie escluse non hanno abbastanza punti, ma c’è ancora tempo per rimediare soprattutto nei -60 kg maschili e nei -63 kg femminili, mentre sembra ormai fuori dai giochi la +100 kg.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo i Campionati Continentali 2024:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 34° con 1523 punti; Angelo Pantano, 42° con 1339 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Migliori italiani: Kwadjo Anani, 64° con 605 punti; Lorenzo Agro Sylvain, 75° con 396 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 41ma con 1212 punti; Savita Russo, 48ma con 983 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: