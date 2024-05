Judo, Savita Russo si ferma ad un passo dal podio nei -63 kg al Grand Slam di Dushanbe

Va in archivio senza podi sul fronte italiano la seconda giornata del Grand Slam di Dushanbe 2024, evento valevole per il World Tour di judo che mette in palio punti vitali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Il movimento azzurro può comunque sorridere per la bella prestazione e l’ottimo quinto posto nei -63 kg della giovane emergente Savita Russo, dopo la terza piazza conquistata ieri da Veronica Toniolo nei -57 kg.

La diciottenne siciliana conferma dunque la sua crescita a livello senior dopo il recente bronzo ai Campionati Europei di Zagabria e resta in corsa per aggiudicarsi la quota continentale per le Olimpiadi, anche se dovrà macinare ancora tanti punti nei prossimi due tornei (Grand Slam ad Astana ed il Mondiale di Abu Dhabi) e sperare in incastri favorevoli nelle altre categorie di peso per volare in Francia.

Russo ha disputato anche oggi una gara di alto profilo sconfiggendo nell’ordine la rumena Florentina Ivanescu per waza-ari, la croata Katarina Kristo (che aveva appena battuto nello spareggio per il bronzo agli Europei) per somma di sanzioni dopo un Golden Score di oltre 7 minuti e l’algerina Amina Belkadi per ippon con uno splendido Seoi Nage. L’azzurra classe 2005 ha poi ceduto in semifinale alla quotata austriaca Lubjana Piovesana (prima testa di serie) e nella finalina alla croata Iva Oberan. Eliminate al debutto invece Flavia Favorini (-63 kg) e Irene Pedrotti (-70 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Dushanbe 2024 di judo:

-63 kg F

1 Piovesana (Aut)

2 Liluashvili (Ain)

3 Belkadi (Alg) e Oberan (Cro)

-70 kg F

1 Polleres (Aut)

2 Cvjetko (Cro)

3 Petersen Pollard (Gbr) e Gercsak (Hun)

-73 kg M

1 Stump (Sui)

2 Khojazoda (Tjk)

3 Koibagar (Kaz) e Jumaev (Uzb)

-81 kg M

1 Hojo (Jpn)

2 Borchashvili (Aut)

3 Gochilaidze (Geo) e Zhubanazar (Kaz)