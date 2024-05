Italia-Serbia oggi in tv, orario amichevole volley: programma, canale, streaming

Oggi domenica 12 maggio (ore 21.00) si gioca Italia-Serbia, amichevole di volley maschile. Si scende in campo al Pala Arpad Weisz di Cavalese per la prima partita stagionale dei Campioni del Mondo. Inizia ufficialmente l’annata agonistica per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che nelle Dolomiti stanno preparando l’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il gruppo azzurro è in fase di completamento, visti gli impegni con i club conclusi soltanto pochi giorni fa per diversi giocatori.

Riflettori puntati su diversi big azzurri come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Sarà il primo di due impegni in amichevole, si tornerà poi in campo lunedì 13 maggio (ore 20.30) sempre a Cavalese per fronteggiare la Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, amichevole di volley maschile che si gioca a Cavalese. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA VOLLEY OGGI

Domenica 12 maggio

Ore 21.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.