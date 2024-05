Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (9 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Terza giornata (giovedì 9 maggio) agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis e tanto tricolore in campo. Visto l’arrivo della pioggia, nella sessione serale, alcuni incontri dovranno essere recuperati. Di conseguenza, saranno ben 14 i tennisti del Bel Paese a giocare. Sul Campo Centrale, Lucrezia Stefanini affronterà dalle 11.00 la ceca Linda Noskova e aprirà le danze.

A seguire ci saranno Matteo Arnaldi contro il ceco Tomas Machac, in cerca di una rivincita visto l’ultimo incrocio a Miami favorevole al suo avversario e Lorenzo Sonego opposto al serbo Dusan Lajovic. Nella Grand Stand Arena, Andrea Vavassori sarà il primo azzurro a giocare e a sfidare il tedesco Dominik Koepfer. Vi saranno poi Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata Renata Zarazua.

Fabio Fognini contro il britannico Daniel Evans, match che avrebbe dovuto disputarsi ieri, e Luca Nardi contro il teutonico Daniel Altmaier. Nel Pietrangeli Francesco Passaro proseguirà il match iniziato ieri contro il francese Arthur Rinderknech, mentre Giulio Zeppieri e Matteo Gigante si sfideranno per un posto nel secondo turno.

Sul campo 12 farà il suo esordio Stefano Napolitano che non giocherà contro Matteo Berrettini. Il romano ha annunciato ieri la sua rinuncia per uno stato di salute imperfetto e quindi spazio al lucky loser, J.J. Wolf. Sul campo 1 vedremo in azione l’esterna Sara Errani contro la statunitense Amanda Anisimova. A completamento dei match degli italiani Giorgia Pedone contro la slovacca Rebecca Sramkova e Federica Di Sarra contro la francese Varvara Gracheva. Un giorno speciale poi perché ci sarà l’esordio di Rafa Nadal, che sarà sul Centrale non prima delle 13.00 contro il belga Zizou Bergs.

La terza giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203) nella sua interezza, mentre dalle 11.00 alle 19.00 da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv (solo match del tabellone maschile). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Arnaldi, Nardi e Sonego.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2024

Giovedì 9 maggio

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Linda Noskova CZE vs [WC] Lucrezia Stefanini ITA

2. [Q] Zizou Bergs BEL vs [PR] Rafael Nadal ESP (non prima ore: 13:00)

3. Tomas Machac CZE vs Matteo Arnaldi ITA

4. [1] Iga Swiatek POL vs [Q] Bernarda Pera USA (non prima ore: 19:00)

5. Dusan Lajovic SRB vs Lorenzo Sonego ITA (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer GER vs [WC] Andrea Vavassori ITA

2. [Q] Renata Zarazua MEX vs Elisabetta Cocciaretto ITA (non prima ore: 12:00)

3. Naomi Osaka JPN vs [19] Marta Kostyuk UKR (non prima ore: 13:00)

4. [3] Coco Gauff USA vs Magdalena Frech POL

5. Daniel Evans GBR vs [WC] Fabio Fognini ITA

6. Daniel Altmaier GER vs Luca Nardi ITA

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thiago Seyboth Wild BRA vs [Q] Gregoire Barrere FRA

2. Arthur Rinderknech FRA vs [Q] Francesco Passaro ITA (non prima ore: 12:00)

3. [WC] Matteo Gigante ITA vs [WC] Giulio Zeppieri ITA

4. Jack Draper GBR vs Borna Coric CRO

5. Ana Bogdan ROU vs [6] Marketa Vondrousova CZE

6. [21] Emma Navarro USA vs Paula Badosa ESP

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Veronika Kudermetova vs Angelique Kerber GER

2. Shelby Rogers USA vs [7] Qinwen Zheng CHN

3. [WC] Stefano Napolitano ITA vs [LL] J.J. Wolf USA

4. Camila Osorio COL vs [18] Madison Keys USA

5. Jan-Lennard Struff GER vs Pedro Cachin ARG

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin AUS vs [Q] Hamad Medjedovic SRB

2. Nadia Podoroska ARG vs Sara Sorribes Tormo ESP (non prima ore: 12:00)

3. [WC] Sara Errani ITA vs Amanda Anisimova USA

4. [12] Beatriz Haddad Maia BRA vs Xinyu Wang CHN

5. Yulia Putintseva KAZ vs [31] Sloane Stephens USA

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Daria Kasatkina vs Tatjana Maria GER

2. [Q] Rebecca Sramkova SVK vs [WC] Giorgia Pedone ITA (non prima ore: 12:00)

3. [LL] Corentin Moutet FRA vs Roman Safiullin

4. Emil Ruusuvuori FIN vs Marcos Giron USA

5. Mackenzie McDonald USA vs Aslan Karatsev

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rinky Hijikata AUS vs Jaume Munar ESP

2. [Q] Maria Lourdes Carle ARG vs [Q] Laura Siegemund GER (non prima ore: 12:00)

3. Daria Saville AUS vs [Q] Clara Tauson DEN

4. Elina Avanesyan vs [LL] Jaqueline Cristian ROU

5. [Q] Alexandre Muller FRA vs Marton Fucsovics HUN

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diana Shnaider vs [15] Liudmila Samsonova

2. [Q] Rebeka Masarova ESP vs Irina-Camelia Begu ROU (non prima ore: 12:00)

3. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [14] Ekaterina Alexandrova

4. Miomir Kecmanovic SRB vs [Q] Brandon Nakashima USA

5. Roberto Carballes Baena ESP vs Christopher O’Connell AUS

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Felix Auger-Aliassime CAN / Frances Tiafoe USA vs Alexander Bublik KAZ / Ben Shelton USA

2. Taylor Fritz USA / Tommy Paul USA vs Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG

3. [4] Austin Krajicek USA / Neal Skupski GBR vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER

4. [Alt] Sebastian Baez ARG / Thiago Seyboth Wild BRA vs Tallon Griekspoor NED / Hubert Hurkacz POL

5. [Q] Nicolas Moreno De Alboran USA vs [Q] Botic van de Zandschulp NED

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Federica Di Sarra ITA vs [Q] Varvara Gracheva FRA

2. Anastasia Potapova vs Xiyu Wang CHN

3. Yafan Wang CHN vs [Q] Katie Volynets USA

4. [28] Sorana Cirstea ROU vs [Q] Brenda Fruhvirtova CZE

5. [OSE] Anhelina Kalinina UKR / Dayana Yastremska UKR vs [ALT] Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: After Suitable Rest)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: COME SEGUIRLI IN DIRETTA E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.00, Sky Sport Tennis (203) programmazione completa.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (incontri tabellone maschile)

Diretta testuale: OA Sport (match di Arnaldi, Nardi e Sonego)