Il tabellone del Challenger di Torino: Musetti potrebbe trovare Cobolli, Passaro sulla strada di Sonego

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del Challenger ATP 175 di Torino, che scatterà domani per poi concludersi domenica 19: folta la presenza di azzurri in campo, ben 8 in un main draw a 28, in attesa delle qualificazioni, scattate stamane, che potrebbero sorridere ad altri italiani.

Nella parte alta il numero 1 è Lorenzo Musetti, che avrà un bye all’esordio e potrà partire direttamente dagli ottavi: per lui il primo possibile derby potrebbe arrivare ai quarti, dato che nel suo spicchio di tabellone è presente il numero 6, Flavio Cobolli.

Wild card per il numero 3 del seeding, Matteo Arnaldi, che dopo il bye al primo turno potrebbe affrontare al secondo Fabio Fognini, mentre ai quarti potrebbe esserci un altro derby italiano con un’altra wild card, quella concessa al numero 5 del seeding, Luciano Darderi.

Nella parte bassa del tabellone è presente Luca Nardi, che potrebbe incrociare ai quarti Lorenzo Sonego, numero 4 del seeding ed anch’egli esentato dal primo turno, mentre nell’ultimo quarto di tabellone spicca il nome dell’altra wild card concessa dagli organizzatori, quella assegnata a Francesco Passaro.

TABELLONE CHALLENGER 175 TORINO

(1) MUSETTI, Lorenzo ITA Bye

GOFFIN, David BEL – (Alt) VARILLAS, Juan Pablo PER

(Alt) TIRANTE, Thiago Agustin ARG – Qualificato

Qualificato – (6) COBOLLI, Flavio ITA

(WC, 3) ARNALDI, Matteo ITA Bye

FOGNINI, Fabio ITA – Qualificato

Qualificato – MOUTET, Corentin FRA

(Alt) UGO CARABELLI, Camilo ARG – (WC, 5) DARDERI, Luciano ITA

(7) HANFMANN, Yannick GER – MARTERER, Maximilian GER

NARDI, Luca ITA – (Alt) WOLF, J.J. USA

(Alt) RODIONOV, Jurij AUT – CORIA, Federico ARG

Bye (4) SONEGO, Lorenzo ITA

(8) SEYBOTH WILD, Thiago BRA – RUUSUVUORI, Emil FIN

(WC) PASSARO, Francesco ITA – GALAN, Daniel Elahi COL

NAKASHIMA, Brandon USA – NISHIOKA, Yoshihito JPN

Bye (2) NAVONE, Mariano ARG