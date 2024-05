Challenger Torino 2024: Lorenzo Musetti e Francesco Passaro giocheranno la finale, Sonego e Darderi ko

Saranno Lorenzo Musetti e Francesco Passaro a disputare la finale del Challenger 175 di Torino, monopolizzato in maniera completa dai giocatori italiani nel quartetto di semifinalisti rimasti. Da una parte il logico favorito del torneo, dall’altra un giocatore che, dai match point annullati contro Rinderknech al Foro Italico di Roma, ha innestato un’altra marcia.

Musetti, va detto, non ha neppure vita facile contro un orgogliosissimo Luciano Darderi. Il toscano va subito sotto di un break, ma lo recupera nel quinto game e, poi, va anche a far suo il parziale per 7-5. Nessuno dei due, invece, perde la battuta nel secondo set. Nel conseguente tie-break Musetti non concretizza quattro match point, ma ce la fa al quinto e dopo oltre due ore.

Nettissimo, invece, il successo di Passaro contro Lorenzo Sonego. Il padrone di casa a tutti gli effetti (essendo torinese) finisce letteralmente surclassato dal pesarese, che s’impone con un 6-3 6-2 che non appariva particolarmente pronosticabile all’inizio del confronto. Tant’è: per lui si avvicinano sempre di più piani di grande rilievo.

Domani alle 12:00, dunque, la finale, poi per Musetti e Passaro sarà viaggio verso Parigi. L’uno è destinato ad affrontare il Roland Garros da testa di serie, mentre per l’altro ci saranno giocoforza le qualificazioni.