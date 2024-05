Match sospesi agli Internazionali d’Italia: cosa è successo a Roma e chi è stato coinvolto

Un vero e proprio fuori programma. Nel corso del match tra l’americana Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea è andato in scena qualcosa che non faceva parte dei piani. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2024, due attivisti hanno fatto irruzione sul campo Pietrangeli.

La partita è stata interrotta sullo score di 6-2 3-1 in favore della statunitense. Si tratta di un uomo e di una donna, capaci di forzare il controllo agli ingressi e di fare irruzione sul campo citato. Una situazione surreale che ha costretto il giudice di sedia ad agire in maniera tale che la protesta venisse in qualche modo sedata.

A quanto pare si è trattato di una manifestazione contro il cambiamento climatico. Un’azione coordinata dal momento che la medesima situazione si è verificata sul campo-12, dove si stata svolgendo il doppio tra Gonzalez/Roger-Vasselin e Arevalo/Pavic.

Volanti della polizia al Foro Italico, un contesto del tutto inatteso. C’era stato anche un tentativo in altri impianti, come il Grandstand, ma non portato a compimento per l’intervento della sicurezza.