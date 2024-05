Dove vedere in tv Musetti-Passaro, orario finale Challenger Torino 2024: programma, canale, streaming

Il Challenger 175 di Torino è stato monopolizzato ai giocatori italiani. Su quattro semifinalisti, quattro erano italiani e in finale sono approdati Lorenzo Musetti e Francesco Passaro.

Musetti che, come a Cagliari, anche in questo Challenger ha raggiunto la finale, non perdendo un set nei tre match giocati contro David Goffin, Felipe Meligeni Alves e Luciano Darderi. Proprio ieri contro Darderi ha giocato sicuramente il suo incontro più tirato, vincendo 7-5, 7-6(8) al termine soprattutto di un secondo set tiratissimo.

Passaro ha confermato lo straordinario stato di forma mostrato a Roma la settimana scorsa, quando partendo dalle qualificazioni si era spinto fino al terzo turno, avendo anche un match point per qualificarsi agli ottavi. Anche questa settimana a Torino ha superato brillantemente Galan, Ruusuvuori, Nakashima e Sonego e adesso è pronto a prendersi la rivincita della finale di Forlì 2022.

La finale tra Lorenzo Musetti e Francesco Passaro del Challenger di Torino si giocherà non prima delle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 212 di Sky, 64 del digitale terrestre), oltre che in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go e NOW.

CALENDARIO CHALLENGER DI TORINO 2024 OGGI

Domenica 19 maggio

Campo Centrale

Dalle 12.00: Mies/Skupski [1] vs Heliovaara/Patten

Non prima delle 14.00: Lorenzo Musetti [1] vs Francesco Passaro [WC]

