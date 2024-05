I prossimi avversari di Arnaldi e Fognini al Roland Garros: le proiezioni del tabellone

Sono già cinque i giocatori italiani promossi al secondo turno nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2024, in attesa di scoprire quest’oggi se si aggiungeranno all’elenco anche Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Luciano Darderi. Tra gli azzurri che hanno vinto al debutto sulla terra rossa del Major parigino figurano i liguri Matteo Arnaldi e Fabio Fognini.

Arnaldi si è imposto in quattro set sul padrone di casa francese n.29 del seeding Arthur Fils, mentre Fognini si è sbarazzato abbastanza agevolmente in tre set dell’olandese Botic Van de Zandschulp (penalizzato da alcuni problemi fisici). Il 23enne nativo di Sanremo tornerà in campo già domani per affrontare un altro transalpino, Alexandre Muller, giustiziere al primo atto del nostro portacolori Luca Nardi.

Grande chance dunque per Arnaldi, che in caso di successo farebbe un passo avanti forse decisivo per blindare il pass olimpico verso i Giochi di Parigi. Discorso diverso per il 37enne di Arma di Taggia, chiamato ad una prestazione eccezionale per mettere in difficoltà lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14 e semifinalista agli ultimi Internazionali d’Italia a Roma.