Hockey pista: Trissino vince gara -1 delle finali scudetto. Forte dei Marmi ko ai rigori

Gara -1 delle finali scudetto della Serie A1 2023-2024 di hockey pista si è conclusa in maniera inattesa, spettacolare e con tante, tantissime emozioni, nel primo confronto fra il Trissino e il Forte dei Marmi.

A prevalere al PalaDante, in una gara infinita, sono stati i padroni di casa ai rigori, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, in una sequenza di botta e risposta animati dalle reti di Pinto e Pedro Gil nel primo tempo e di Compagno e Cocco e poi Pinto e Torner nella ripresa.

Supplementari bloccati e quindi rigori. A risolvere la serie dal dischetto è la rete di Garcia che regala ai veneti il primo punto di un duello scudetto che martedì 28 maggio si sposterà in Toscana per gara -2.

PLAYOFF – FINALE SCUDETTO – GARA-1 – Note tecniche

Gara-1 – Sabato 25 Maggio – ore 20:45 -PalaDante di Trissino

HOCKEY TRISSINO – CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA HOCKEY FORTE = 6-5 ai rigori (1-1, 2-2, 0-0, 0-0, 3-2)

Hockey Trissino: Zampoli, Pinto (C), Gavioli, Cocco, Garcia R – Mendez, Malagoli, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria – All. Sousa

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata, Compagno, Galbas, Gil, Torner – Ipinazar, Rossi, Cinquini, Cacciaguerra, Taiti – All. Bertolucci

Marcatori: 1t: 4’34” Pinto (TRI), 5’11” Gil (FDM) – 2t: 4’28” Compagno (FDM), 14’05” Cocco (TRI), 15’44” Pinto (TRI), 23’40” Torner (tir.dir) (FDM) – Rigori: Cocco, Mendez e Garcia R (TRI), Gil e Compagno (FDM)

Espulsioni: 2t: 10’24” Mendez (2′) (TRI), 22’30” Gil (2′) (FDM)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)

CALENDARIO GENERALE PLAYOFF

Finale Scudetto (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 25 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte

Gara-2: Martedì 28 Maggio ore 18:30 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino

Gara-3 Sabato 1 Giugno ore 20:45 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino

Eventuale Gara-4: Martedì 4 Giugno ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte

Eventuale Gara-5: Sabato 8 Giugno ore 21:00 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino