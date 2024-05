Hockey ghiaccio: Repubblica Ceca e Svizzera approdano in Finale ai Mondiali. Battute Svezia e Canada

Adesso è ufficiale. La Finale dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio vedrà scontrarsi la Repubblica Ceca e la Svizzera. Il responso è arrivato nella giornata di oggi quando, in quel di Praga, si sono concluse le due semifinali del Torneo.

I padroni di casa nello specifico hanno letteralmente dominato contro la Svezia, superandola per 3-7. Un match importante, terminato con il parziale di 2-2 al termine del primo periodo, preludio della goleada firmata dai cechi, abile a mettere a referto tre reti nel secondo tempo e chiudere i conti con altri due sigilli nell’ultimo atto.

Emozioni a valanga poi nella disputa tra Canada e Svizzera, cambiata sensibilmente soltanto due minuti prima dell’ultima sirena. L’inizio è iper positivo per la compagine elvetica che, con ordine, va in vantaggio già nel primo periodo, concludendo i primi 20′ sul 2-0. Il Canada però non si scompone, architettando una rimonta lenta ma efficace. Dopo aver accorciato le distanze nel secondo periodo, Tavares al 17:53 trova la rete del 2-2, riaprendo completamente i giochi.

La posta in gioco si alza, e la tensione blocca le porte. Saranno solo i penalty a sbrogliare la matassa, con la Svizzera capace di incidere di più, beffando così gli avversari. Domani, domenica 26 maggio, la Finale andrà in scena alle 20:20.