Hockey ghiaccio, si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2024: Canada e Svezia chiudono al comando

Con i match odierni si è ufficialmente conclusa la fase a gironi dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 che si stanno disputando in Repubblica Ceca. Oggi sono andati in scena sei incontri che hanno ufficialmente stabilito le classifiche finali dei due raggruppamenti. A questo punto tutta la concentrazione si sposta sulla fase ad eliminazione diretta.

GIRONE A

AUSTRIA-GRAN BRETAGNA 2-4: gli austriaci sognavano il quarto posto ma crollano proprio sul più bello. Dopo un primo tempo a reti bianche l’Austria passa a condurre con Unterweger al 22:40, ma O’Connor pareggia subito i conti al 27:44. Nel terzo tempo i britannici scappano con le reti di Perlini (41:59) e Mosey (50:25), prima del 4-1 di Dowd al 55:31 che chiude i conti. A 45 secondi dalla fine gol della bandiera per gli austriaci con Huber.

CANADA-REPUBBLICA CECA 4-3 dopo overtime: dopo i primi due periodi chiusi sullo 0-0 il match si sblocca al 41:01 con Cozens per il Canada, ma arriva il pareggio immediato di Kubalik per l’1-1 al 49:11. I nordamericani allungano con Mercer e Hagel, ma negli ultimi istanti i cechi pareggiano con Palat e Cervenka. Nell’overtime, però, il Canada va a vincere con la rete di Cozens al 3:13.

FINLANDIA-SVIZZERA 1-3. dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, gli elvetici centrano un uno-due con Fiala (25:14) e Glauser (27:26) per un 2-0 che permettere ai rosso-crociati di cambiare marcia. Gli scandinavi si scuotono e accorciano le distanze con Innala al 37:51 ma Fiala chiude i conti al 56:33 con il 3-1.

GIRONE B

FRANCIA-GERMANIA 3-6: il match inizia con la rete di Claireaux dopo 16:49, ma i tedeschi pareggiano subito con Michaelis al 19.04. Nel secondo periodo di nuovo transalpini avanti due volte con le reti di Rech e Treille, ma la Germania va a segno a raffica con Kaelble, Stachowiak e Kastner per il 4-3. Nel tempo periodo ancora Stachowiak per il 5-3 al 41:19, quindi Reichel per il 6-3 al 44:50.

LETTONIA-STATI UNITI 3-6: tutto facile per gli statunitensi che chiudono il primo tempo sul 2-0 con le reti di Tkachuk e Werenski quindi, quando i baltici si portano sul 3-4 nel terzo periodo, cambiano marcia con Caufield al 48:46 e Farabee al 59:15.

SVEZIA-SLOVACCHIA 6-1: gli scandinavi iniziano subito forte con il vantaggio di Raymond dopo 2:20. Nel secondo periodo arriva il 2-0 di Karlsson al 27:31. La nazionale delle Tre Corone scappa con il 3-0 di Burakovsky e il 4-0 di Lundestrom. Nel terzo periodo Eriksson porta il punteggio sul 5-0 al 49:15. Per la Slovacchia arriva la rete di Ivan per il 5-1 al 50:49, quindi il 6-1 di Eriksson chiude i conti.

CLASSIFICA FINALE GIRONE A

1 CANADA 19

2 REPUBBLICA CECA 16

3 SVIZZERA 15

4 FINLANDIA 11

5 AUSTRIA 7

6 NORVEGIA 6

7 DANIMARCA 6

8 GRAN BRETAGNA 3

CLASSIFICA FINALE GIRONE B

1 SVEZIA 21

2 STATI UNITI 16

3 GERMANIA 15

4 SLOVACCHIA 12

5 LETTONIA 9

6 KAZAISTAN 6

7 FRANCIA 4

8 POLONIA 1