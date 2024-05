Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: Canada, Svizzera, Repubblica Ceca e Svezia approdano alle semifinali

I quarti di finale dei Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio hanno regalato gol ed emozioni a grappoli fra Praga ed Ostrava. Andiamo a vedere come sono andate nel dettaglio le gare in agenda, fra larghe vittorie e duelli decisi da alcuni dettagli minini.

Non conosce sosta la marcia del Canada, i nordamericani infatti si sono sbarazzati per 6-3 della Slovacchia in una gara dominata dall’inizio, con il 2-0 in apertura firmato da McCan e Dubois, alla fine, per effetto della griffe finale messa a referto da Nick Paul.

Approda alle semifinali anche la Svizzera. Gli elvetici hanno superato 3-1 la Germania all’interno di un match che hanno tenuto sempre sotto controllo, grazie soprattutto alla doppietta di un Bertschy che ha aperto e chiuso le marcature.

Poi il risultato di giornata. L’1-0 con cui la Repubblica Ceca padrona di casa è riuscita ad eliminare, a Praga, gli Stati Uniti. Colpaccio incredibili per i cechi che superano gli americani per effetto della zampata di Paul Zacha arrivata al sesto minuto del secondo periodo di gioco. Gol del vantaggio poi diventato della vittoria e di conseguenza della qualificazione.

Infine il 2-1 con cui la Svezia ha mandato al tappeto la Finlandia. Nel duello scandinavo c’è grande equilibrio. Dopo due parziali chiusi sullo 0-0, succede di tutto negli ultimi cinque minuti: vantaggio svedese con Dahlin, pareggio finnico a un minuto dalla sirena con Bjorninen. Overtime! Servono più di cinque minuti per trovare la squadra qualificata alle semifinali, alla fine è la Svezia a vincere il biglietto per l’approdo fra le “Magnifiche 4” grazie al gol di Joel Eriksson.

Sabato 25 maggio le semifinali: Svezia-Repubblica Ceca (14:20) e Canada-Svizzera (18:20).