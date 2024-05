Hockey ghiaccio: la Repubblica Ceca vince i Mondiali 2024 in casa! Svizzera battuta 2-0 in finale

I Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio si sono ufficialmente conclusi. La giornata delle finali, per il bronzo e per l’oro, ha consegnato i propri verdetti alla storia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A salire sul terzo gradino del podio è stata la Svezia che, nella finale 3-4° posto, si è imposta per 4-2 col Canada. Nel botta e risposta fra gli scandinavi e nordamericani, dopo l’1-1 siglato da Grundstrom e Cozens, uno nella prima e l’altro nella seconda frazione, tutto si è deciso negli ultimi venti minuti.

Prima l’1-2 canadese con la griffe di Dubois, poi la reazione svedese che è valsa il pareggio con Karlsson e poi il 3-2 e il 4-2 (ultima rete in regime di “Empty Net) ancora con Grundstrom e infine con Johansson.

L’oro invece se l’è aggiudicato, in una Prague Arena piena in ogni ordine di posto, la Repubblica Ceca. I padroni di casa hanno superato 2-0 la Svizzera al termine di una gara molto equilibrata, risoltasi soltanto nel terzo periodo di gioco, dopo lo 0-0 dei primi quaranta minuti. Le zampate vincenti portano le firme di Pastrnak e, in “empty net” con i rossocrociati tutti avanti nel tentativo di pareggiare, di Kampf a chiudere definitivamente i giochi.

Arriva così il 13esimo titolo iridato per la Repubblica Ceca, il primo da quello vinto nel 2010 a Cologna.