Hockey ghiaccio: Repubblica Ceca e Stati Uniti in grande spolvero ai Mondiali 2024

Prosegue il cammino trionfale della Repubblica Ceca, una delle squadre protagoniste dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio, rassegna in fase di svolgimento proprio tra Praga e Ostrava.

Nel day-6 di competizioni i padroni di casa hanno infatti regolato con un secco 4-0 l’Austria, salendo così a 12 punti nel raggruppamento A in attesa dei due incontri di Canada e Svizzera, attesi per domani.

Ancora senza vittorie invece la Gran Bretagna che, seppur lottando, ha dovuto cedere il passo di misura alla Danimarca per 4-3, rimanendo fanalino di coda a quota zero.

Nel raggruppamento B tutto semplice per gli Stati Uniti, passati abilmente contro la Polonia per 1-4. Bene poi la Germania che ha regolato senza patemi il Kazakistan per 8-2. La compagine a stelle e strisce si trova al momento al secondo posto della classifica con 10 punti, due lunghezze in meno della Svezia (al momento leader con 12 punti), e con un sigillo in più rispetto ai teutonici, terzi con nove.