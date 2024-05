Hockey ghiaccio, l’Italia resta in Prima Divisione: l’Ungheria batte la Slovenia

Epilogo amaro e grande delusione per la Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio, che vede sfumare in extremis la promozione ed è costretta quindi a restare nella Prima Divisione A dei Campionati Mondiali. Decisiva in negativo per i colori azzurri la vittoria dell’Ungheria sulla Slovenia per 2-1 nell’ultima partita del round robin andato in scena questa settimana sul ghiaccio di Bolzano.

Per centrare il pass (riservata alle prime due classificate del girone nella First Division A) per la prossima edizione della rassegna iridata assoluta il Blue Team doveva infatti sperare in un successo della già qualificata Slovenia, anche ai supplementari o ai rigori, ma purtroppo le cose sono andate diversamente ed il secondo slot per il Mondiale è stato conquistato dalla selezione magiara.

Ungheria che ha sbloccato il match dopo soli 7’09” con il gol di Janos Hari, per poi farsi riprendere sull’1-1 dopo 5’38” del secondo periodo dalla rete di Rok Ticar. L’episodio decisivo per la promozione degli ungheresi (a discapito dell’Italia padrona di casa) è poi avvenuto a 2’51” dallo scadere del terzo e ultimo tempo regolamentare con il gol in power-play di Kristof Papp.