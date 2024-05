Hockey ghiaccio, il Canada vince e rimane al comando, successi per Austria, USA e Lettonia

Va in archivio una domenica davvero importante per i Campionati Mondiali di hockey ghiaccio 2024 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Nelle quattro sfide andate in scena abbiamo avuto conferme e battute d’arresto. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo oggi.

GIRONE A

NORVEGIA-AUSTRIA 1-4: la sfida si sblocca al 28:14 con Schneider che porta avanti l’Austria in power-play. Raddoppio immediato dopo soli 40 secondi con Zwerger, quindi di nuovo Schneider al 33:53 per il 3-0. Nel terzo periodo rete della Norvegia con Engebraten al 53:04 ma Huber chiude i conti al 57:24 con il 4-1 finale.

SVIZZERA-CANADA 2-3: match davvero combattuto che si sblocca dopo soli 102 secondi con la rete di Cozens in power-play. Gli elvetici pareggiano subito i conti con la rete dell’1-1 di Fiala sempre in power-play al minuto 11:15. Gli svizzeri ribaltano tutto con la rete del 2-1 di Loeffel al 2:03, ma di nuovo Cozens, sempre in power-play, al 28:46, porta la sfida sul 2-2. Il Canada vince il match con una rete, sempre in power-play, di Paul al 30:39.

GIRONE B

STATI UNITI-KAZAKISTAN 10-1: tutto facilissimo per gli americani che indirizzano il match già nel primo tempo con un parziale di 4-0. Anche nel secondo periodo dominio a stelle e strisce per il 7-0 prima che nel finale il punteggio venga arrotondato fino al 10-1 conclusivo.

SLOVACCHIA-LETTONIA 2-3 dopo gli shoot-out: i baltici passano a condurre con la rete di Freibergs al 18:39, quindi si arriva al terzo periodo sul medesimo punteggio. Gli slovacchi ribaltano tutto con le reti di Pospisil (42:06) e Cehlarik (58:16) per un 2-1 che sembra chiudere i conti. La Lettonia, però, non si scompone e centra il 2-2 dopo soli 24 secondi. Punteggio che rimane fermo anche nel supplementare, quindi agli shoot-out vincono i baltici.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 CANADA 17

2 REPUBBLICA CECA 15

3 SVIZZERA 14

4 AUSTRIA 7

5 FINLANDIA 7

6 DANIMARCA 6

7 NORVEGIA 3

8 GRAN BRETAGNA 0

CLASSIFICA GRUPPO B

1 SVEZIA 15

2 STATI UNITI 13

3 GERMANIA 12

4 SLOVACCHIA 12

5 LETTONIA 9

6 FRANCIA 4

7 KAZAKISTAN 3

8 POLONIA 1