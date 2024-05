Golf, Yuka Saso al comando dopo il primo round dell’U.S. Women’s Open

Le migliori golfiste del panorama internazionale hanno dato il via al secondo dei 5 Major stagionali. Spazio infatti allo U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari), evento organizzato dall’LPGA Tour nato nel lontano 1946. Terminato il primo round e non mancano di certo le sorprese. Al comando con lo score di -2 (68 colpi) troviamo la giapponese Yuka Saso.

La nipponica guida la leaderboard con una lunghezza di margine su un terzetto composto dall’americana Andrea Lee, dalla tailandese Wichanee Meechai e dalla francese Adela Cernousek. Quest’ultima è stata la rivelazione di giornata. Non ancora passata al professionismo la transalpina è li a contatto con le migliori dopo l’ottimo -1 d’esordio che la proietta al vertice della classifica.

Sul percorso par 70 del Lancaster Country Club di Lancaster (Pennsylvania, Stati Uniti) chiudono la top ten in quinta posizione alla pari con il par l’australiana Minjee Lee, le sudcoreane Sei Young Kim e Jenny Shin, la slovena Pia Babnik, la tedesca Alexandra Fosterling, le giapponesi Chisato Iwai e Yuri Yoshida, ed infine le non professioniste americane Megan Schofill, Catherine Park ed Asterisk Talley.

Classifica cortissima con oltre 50 golfiste racchiuse in soli 5 colpi ed un secondo round che si preannuncia rovente soprattutto in zona cut. Rischiano e non poco diverse big del ranking mondiale. Una su tutte la numero uno Nelly Korda. Per l’americana primo round da incubo con un clamoroso +10 e ben 5 colpi da recuperare per evitare l’inatteso taglio. Ma non è finita qui. In difficoltà anche l’australiana Hannah Green (+6), la svedese Maja Stark (+6), la statunitense Rose Zhang (+9), la canadese Brooke M. Henderson (+10) e la neozelandese Lydia Ko (+10). Nella tarda serata italiana scopriremo se alcune di queste big riusciranno ad evitare il fatidico cut.