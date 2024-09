Golf: l’Europa tiene in Solheim Cup, ma gli USA restano ampiamente avanti dopo due giornate

In qualche modo, e con alcune situazioni girate per il verso giusto in maniera abbastanza risicata, il team europeo di Solheim Cup si mantiene vivo dopo la seconda giornata a Gainesville, in Virginia. Gli USA, ad ogni modo, restano avanti 10-6, ma la situazione era passibile di evoluzione molto diversa soprattutto per l’andamento di un paio di confronti.

In verità, anche l’Europa ha avuto una chance nei foursome della mattina, mancata però con l’1 up di Allisen Corpuz e Nelly Korda su Emily Kristine Pedersen e Carlota Ciganda, pareggiato però dall’identico risultato di Esther Henseleit e Charley Hull su Ally Ewing e Jennifer Kupcho. Identici all’opposto anche i due 4&3: Lexi Thompson e Lauren Coughlin battono Maja Stark e Georgia Hall, risponde l’Europa con Anna Nordqvist e Céline Boutier su Lilia Vu e Sarah Schmelzel.

Le cose, per gli USA, sembrano mettersi straordinariamente bene nella prima parte dei fourball, perché Alison Lee e Megan Khang superano nettamende Nordqvist e Madelene Sagstrom per 4&3 e Andrea Lee e Rose Zhang s’impongono su Linn Grant e Boutier per 6&4. Per fortuna dell’Europa Ciganda/Pedersen sconfiggono per 2&1 Ewing/Thompson e, proprio alla fine, Hull/Hall trovano il 2 up su Corpuz/Lu.

Questi i confronti della domenica, i tradizionali 12 singoli, con indicata prima l’americana e poi l’europea della questione: Korda-Hull, Khang-Pedersen, Alison Lee-Hall, Corpuz-Nordqvist, Zhang-Ciganda, Andrea Lee-Henseleit, Thompson-Boutier, Coughlin-Stark, Vu-Valenzuela, Schmelzel-Sagstrom, Ewing-Maguire, Kupcho-Grant.