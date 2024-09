Golf: gli Stati Uniti tornano a vincere la Solheim Cup. Europa battuta in un’ultima combattutissima giornata

Il punteggio finale, 15,5-12,5, dice che gli USA tornano a prendersi la Solheim Cup dopo che l’avevano vinta per l’ultima volta nel 2017. Quello che non dice è che a Gainesville, in Virginia, la lotta con l’Europa è stata infinitamente più serrata di quello che si potrebbe pensare, per come si era sviluppata a un certo punto la situazione. Alla fine più delle vittorie sono decisivi i pari.

All’atto pratico, i match più a senso unico sono i primi cinque, quelli che portano gli States su un vantaggio di 13-8 con Megan Khang, Allisen Corpus e Rose Zhang che battono rispettivamente Emily Pedersen per 6&5, Anna Nordqvist per 4&3 e Carlota Ciganda per 6&4. La risposta europea è delle due quasi omonime (per cognome) Charley Hull e Georgia Hall, con la prima che si toglie la soddisfazione di rifilare un 6&4 alla numero 1 del mondo Nelly Korda e l’altra che piazza un 4&3 su Alison Lee.

Ed è proprio in quel momento che negli altri confronti si verifica una situazione totalmente imprevista solo un’ora prima. Cinque, infatti, vanno in parità e tre con vantaggio Europa. Sarebbe ancora coppa per gli States, ma basterebbe poco per cambiare un’altra volta la narrativa, e sarebbe un altro miracolo del Vecchio Continente.

Miracolo che, però, non arriva, perché a parte Céline Boutier che chiude la carriera in Solheim di Lexi Thompson con un 1 up con vista transalpina, Esther Henseleit deve dividersi il mezzo punto con Andrea Lee e Maja Stark deve fare lo stesso con Lauren Coughlin. A quel punto, il decisivo approdo a 14,5 lo firma Lilia Vu, che riesce a tenere anche lei sul pari Albane Valenzuela. Di lì in avanti è festa USA e quel che succede dopo conta poco.

I CONFRONTI DELLA DOMENICA

Charley Hull–Nelly Korda 6&4

Emily Kristine Pedersen–Megan Khang 6&5

Georgia Hall–Alison Lee 4&3

Anna Nordqvist–Allisen Corpuz 4&3

Carlota Ciganda–Rose Zhang 6&4

Esther Henseleit–Andrea Lee pari

Céline Boutier–Lexi Thompson 1 up

Maja Stark–Lauren Coughlin pari

Albane Valenzuela–Lilia Vu pari

Madelene Sagstrom–Sarah Schmelzel 1 up

Leona Maguire–Ally Ewing 4&3

Linn Grant–Jennifer Kupcho 2&1