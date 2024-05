Golf: Xander Schauffele resta nettamente avanti a metà Wells Fargo Championship 2024

Continua ad avere lo status di fuggitivo d’eccellenza Xander Schauffele al Wells Fargo Chapionship 2024. Il trentenne di San Diego, peraltro campione olimpico in carica, dopo il -7 di ieri conferma l’ottimo stato di forma, scrive -4 sulla carta e va a -11 per tenersi quattro colpi di vantaggio dopo il secondo giro.

Alle sue spalle, però, c’è di che divertirsi, visto che a -7 ci sono Rory McIlroy e Jason Day. Buona giornata anche per loro, con il nordirlandese a -3 e l’australiano a -4. Quarta posizione a -6 per il sudcoreano Sungjae Im e l’USA Taylor Moore: entrambi chiudono in -3.

E se al sesto posto troviamo Collin Morikawa con -5, è tra i facenti parte del gruppo a -4 (quello dei settimi) che vanno trovati i migliori di giornata. Si tratta di Sahith Theegala e Stephan Jaeger: l’americano e il tedesco girano in -6. Insieme a loro i canadesi Taylor Pendrith e Corey Conners, il sudcoreano Byeong Hun An e l’americano Lee Hodges.

Alcune speranze sono mantenute da coloro che fanno parte del gruppo dei tredicesimi, e che comprende Sam Burns, Max Homa e Justin Thomas, tre che possono essere grandi protagonisti in caso di rimonte più o meno insperate.