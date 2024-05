Golf, Gotterup guida su MacIntyre al giro di boa del Myrtle Beach Classic

Quattro birdie consecutivi nelle ultime quattro buche, e sette dalla dieci alla diciotto portano Chris Gotterup in vetta al giro di boa della prima storica edizione del Myrtle Beach Classic. In South Carolina il PGA Tour propone l’evento alternativo per chi non può essere al via del Wells Fargo, ed è una grandissima occasioni per tanti. L’americano dopo due giri è in vetta alla classifica con il punteggio totale di -12, ed è braccato da vicino dallo scozzese Robert MacIntyre.

Dopo aver realizzato due birdie e un bogey sulle prime nove del favoloso Dunes Golf and Beach Club Gotterup cambia decisamente marcia. Non gli ha minimamente dato fastidio il vento che soffiava, anche abbastanza forte, ed è uscito dalle seconde con un incredibile 30 (-6). Lo statunitense non ha sbagliato più nulla, tenendo sempre la palla in fairway, risultando spesso molto preciso con il secondo colpo e dimostrandosi assai caldo con il putt. Dietro di lui, a -11 con appena un colpo di distanza, c’è MacIntyre, che fa segnare un positivo 67 (-4) in questo secondo giro.

Lo scozzese è alla ricerca della prima vittoria sul circuito americano alla sua 42ma partenza, e dopo essere stato il leader al termine delle prime diciotto buche si conferma nelle posizioni altissime. Giro molto regolare per l’europeo, che mette a segno cinque birdie, quattro dalla 2 alle 9, e un bogey alla difficile 14, per non perdere il contatto dalla testa. Classifica che inizia un po’ a sgranarsi, con il terzo posto in solitaria occupato dallo spagnolo Jorge Campillo. Per l’iberico seconda giornata consecutiva da -5, con un solo errore sulla sua carta (al par 3 della nove), per un totale di -10 per il torneo.

Decisamente folto invece il gruppo di golfisti in quarta posizione a -9: Beau Hossler (69), Alex Smalley (65), Davis Thompson (68) e Alistair Docherty (68). Quest’ultimo sembrava lanciatissimo verso la vetta, ma dopo tre birdie di fila tra la 3 e la 5 (Docherty è partito dalla 10) sono arrivati due bogey sanguinosi alla 6 e alla 7. Chiudono la top-10 del Myrtle Beach Classic con il punteggio di -8, a quattro colpi dal leader Dylan Wu (68), Joseph Bramlett (66), Erik Van Rooyen (67), Chez Reavie (66), Trace Crowe (63), Chan Kim (68) e Greyson Sigg (67).

Altra grande storia da raccontare: Blades Brown è diventato il secondo sedicenne in due settimane a superare il taglio in un evento PGA Tour, dopo che un 67 nel secondo round lo ha portato a -3, e vediamo cosa riuscirà a fare nel weekend.