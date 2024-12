Golf, Justin Thomas prende la testa dell’Hero World Challenge. Scheffler insegue

Balzo in avanti di Justin Thomas nella terza giornata dell‘Hero World Challenge (5 milioni di dollari in palio), torneo ospitato alle Bahamas ed organizzato dalla Tiger Woods Foundation. Grazie ad un ottimo sabato di gara (ha portato in club house un solido 66), Thomas è riuscito ad allungare sugli avversari e ad attestarsi in cima al leaderboard con un prepotente -17 sul totale (66-67-66). Dietro, ad una sola lunghezza di distanza (-16), il campione in carica Scottie Scheffler, in testa alla classifica prima del moving day.

La giornata di Thomas è stata solida da tee a green. 4 birdie sulle prime nove buche e 2 sulle seconde senza commettere alcun errore e gestendo il proprio gioco senza mai attaccare quanto più del necessario. Domani, però, sarà una giornata difficile. In partenza con il n.1 del mondo sarà complesso gestire le emozioni e la pressione. Strepitoso, invece, il moving day di Tom Kim, coreano di appena 22 anni. Kim è riuscito a chiudere la terza giornata del torneo con un parziale di -10 (12 birdie e un doppio bogey) che lo ha fatto salire di ben 7 posizioni in classifica (su 20 partecipanti) e lo ha catapultato direttamente al 3° posto in solitaria a -15 sul totale.

Chiudono le prime posizioni gli statunitensi Keegan Bradley (4° a -13), Sahith Theegala e Akshay Bhatia in T5 a -12, lo scozzese Robert McIntyre in 7° posizione a -9 e l’Americano Patrick Cantlay appaiato allo svedese Ludvig Åberg, l’austriaco Sepp Straka e il coreano Sungjae Im in T8 a -7. Sono solamente 3 i giocatori che nelle prime 54 buche hanno giocato in pari o sopra il par: il francese Matthieu Pavon (par); l’australiano Jason Day (+2); lo statunitense Russell Henley (+3).

Domani, ovviamente, il team leader, composto da Scottie Scheffler e Justin Thomas, partirà per ultimo e sarà il match da seguire. Ricordiamo che l’Hero World Challenge fa parte a tutti gli effetti della programmazione del PGA Tour ma non attribuisce nessun tipo di punteggio per nessuna classifica. Dopo l’appuntamento delle Bahamas sarà la volta delle Qualifiche del PGA Tour e poi del Grant Thornton Invitational, un torneo che si gioca con formula particolare e mista uomini-donne.