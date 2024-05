Golf: Taylor Pendrith beffa Kohles ed è campione alla CJ Cup Byron Nelson 2024

Poteva essere Ben Kohles, è Taylor Pendrith. Poteva essere il trentaquattrenne texano, è invece il trentaduenne di Richmond Hill, Ontario, Canada, che riesce a guadagnarsi l’agognato successo con lo score di -23. Quello che era riuscito a costruirsi Kohles fino alla 18, dove però i suoi disastri, tra una flappa come terzo colpo fuori dal green e un putt per il par fallito, girano tutto dalla parte di chi a inizio giornata guidava, autore di un birdie finale. S’invertono -5 e -4, s’inverte la gloria.

Finisce terzo a -21 Alex Noren: per lo svedese un bel -6 finale per chiudere, anche se senza reali speranze di playoff visto che lo score non suona mai come realmente sufficiente per arrivare a giocarlo. Quarti insieme i due inglesi Matt Wallace e Aaron Rai e i due sudcoreani S.H. Kim e Byeong Hun An, tutti a -20.

Ottava posizione per l’USA Jake Knapp, che è forse quello che meno ha reso date le premesse: -19 per lui. Lo seguono a -19 Troy Merritt, Kevin Tway, il portoricano Rafael Campos e il giapponese Taiga Semikawa.

La prossima settimana il PGA Tour vivrà di un doppio evento: da una parte il Wells Fargo Championship a Charlotte, dall’altro il Myrtle Beach Classic nell’omonima città. Se nel primo si rivedranno i big, con proiezione PGA Championship, nell’altro entreranno in scena anche vari protagonisti europei.