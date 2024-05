Golf: Langasque e Soderberg guidano il China Open. Ottimi Migliozzi e Celli nei 10

Terminato il primo giro al China Open 2024 sponsorizzato Volvo. L’ultima tappa dell’Asian Swing in quota DP World Tour è in scena all’Hidden Grace Golf Club di Shenzhen, dove i leader sono due: il francese Romain Langasque e lo svedese Sebastian Soderberg. Per entrambi -9 e giro bogey free.

A seguire, in terza posizione c’è il più atteso dei padroni di casa, Haotong Li. Anche per lui giro con soli birdie e -8. Alle sue spalle il gruppo dei quarti comprende anche una gradita presenza, quella di Guido Migliozzi, che proprio alla 18 fa bogey e, dunque, si trova assieme al ceco Gordan Brixi e all’altro transalpino Julien Guerrier.

Anche nel gruppo dei settimi c’è un po’ d’Italia, rappresentata in questo caso da Filippo Celli: per lui -6 senza bogey e compagnia degli inglesi Marcus Armitage e Paul Waring, dei sudafricani Zander Lombard e Casey Jarvis, del francese Clement Sordet, dello svizzero Joel Girrbach e dell’indiano Shubhankar Sharma.

Molto buona in generale la performance degli italiani. Edoardo Molinari è 23° a -4, mentre Andrea Pavan fa parte del gruppo al 30° posto a -3. -2, invece, per Lorenzo Scalise che è 50°, mentre il gruppo al 73° posto a -1 comprende anche Renato Paratore. Resta pari con il par Matteo Manassero, 93° al pari di Francesco Laporta.