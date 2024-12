Golf, Kinhult resta al comando dell’Aldred Dunhill Championship ad un round dal termine. Crolla Andrea Pavan

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un round dalla conclusione dell’Alfred Dunhill Championship (montepremi 1.5 milioni di euro), evento nato nel 2000 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo e Sunshine Tour. A 18 buche dal termine continua a guidare la classifica Markus Kinhult. Lo svedese si limita ad un -3 giornaliero che consente a diversi avversari di rientrare in scia.

Lo scandinavo guida con lo score complessivo di -14 (202 colpi), seguito a due lunghezze di distacco dal sudafricano Ryan van Velzen ed a tre dall’olandese Darius van Driel. -10 e quarta posizione per il quintetto composto dal padrone di casa Dean Burmester, dall’olandese Joost Luiten, dallo spagnolo Angel Ayora, dall’inglese Matthew Southgate e dal francese Romain Langasque.

Sul percorso par 72 del Leopard Creek Country Club di Malalane (Sudafrica) completano la top ten al nono posto con il punteggio di -9 il cinese Wenyi Ding, il transalpino Martin Couvra, il sudafricano Casey Jarvis e gli inglesi Dale Whitnell e John Parry. Classifica cortissima con 19 golfisti racchiusi in soli 7 colpi. Sarà dunque un quarto round da non perdere in cui in diversi si giocheranno la vittoria.

Bagarre conclusiva da cui si è purtroppo estromesso Andrea Pavan. Il veneto incappa in una giornata da dimenticare chiudendo con un nefasto +4 che lo fa crollare al 28° posto con lo score di -4. Davvero un peccato per l’azzurro, che finora aveva dimostrato un certo feeling con il percorso sudafricano. Domenica spazio al quarto e decisivo round che decreterà il successore di Louis Oosthuizen.