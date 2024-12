Golf: Shaun Norris conquista l’Alfred Dunhill Championship, buon giro finale per Pavan

Seconda vittoria sul DP World Tour/European Tour in carriera per Shaun Norris. Il quarantaduenne sudafricano che ha speso buona parte della carriera a vincere sul Japan Golf Tour (7 volte) e sul Sunshine Tour (3 volte) si prende il complessivo 12° successo da pro con lo score di -13 (67 70 71 67, 275 colpi) e iscrive il suo nuovo nome tra i trionfatori all’Alfred Dunhill Championship di Malelane, al Leopard Creek Country Club.

Alle sue spalle i rimpianti, quelli grandi, li hanno il connazionale Ryan van Velzen e lo svedese Marcus Kinhult, secondi a -12 assieme all’inglese John Parry. Per van Velzen, infatti, proprio quando era a -13 assieme a Norris arriva un secondo colpo in acqua alla 18 che, di fatto, lo danneggia tantissimo ed è la principale fonte di rimpianto. Per Kinhult, invece, “semplicemente” un +2 di giornata. Anche Parry, peraltro, senza delle seconde nove non al livello delle prime al playoff (o forse più) sarebbe arrivato.

Quinto posto a -11 per l’olandese Darius van Driel e per lo spagnolo Angel Ayora, che a vent’anni è già numero 237 del mondo (ma dopo questa settimana salirà ancora) e che anche all’Australian PGA Championship aveva stupito tutti con la sesta posizione. Alle loro spalle, a -10, il quartetto composto dagli inglesi Dale Whitnell e Andy Sullivan, dal francese Martin Couvra e dal sudafricano Keenan Davidse.

Il torneo di Andrea Pavan si chiude con un giro in -1, che lo colloca al 24° posto con lo score complessivo di -5. Per lui pesa soprattutto un brutto terzo giorno da 76, ma la sua performance è anche di quelle che fanno capire come il suo golf abbia ripreso a funzionare secondo i giusti ritmi.