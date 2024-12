Golf, il DP World Tour rimane in Sudafrica con l’Alfred Dunhill Championship. Presenti Pavan e Laporta

Nuova pagina sudafricana per il DP World Tour. Alle porte, dal 12 al 15 dicembre, c’è l’Alfred Dunhill Championship, torneo che si disputerà al Leopard Creek Country Club di Malelane e che vedrà un montepremi di 1,5 milioni di euro e 3.000 punti Race to Dubai in palio.

Ha scelto di non presenziare, per ora, il fresco vincitore del Nedbank Golf Challenge a Suncity Johannes Veerman, 32enne statunitense. Presenti, invece, alcuni nomi di primo piano come i francesi Julien Guerrier, Romain Langasque e il giovanissimo Martin Couvra, gli spagnoli Joel Moscatel, Manuel Elvira e Alvaro Quiros e i britannici Laurie Canter, Matthew Southgate, Eddie Pepperell e Andy Sullivan.

Gli ultimi 3 vincitori sono tutti sudafricani: Louis Oosthuizen, Ockie Strydom e Christiaan Bezuidenhout. L’ultimo non africano a vincere il torneo fu invece Pablo Larrazabal nel 2020. Tutti presenti i former Champion sopracitati con al seguito una compagine di connazionali che vanta nomi quali Dylan Frittelli, Thriston Lawrence, Dean Burmester, Aldrich Potgieter (2° a pari merito al Nedbank Golf Challenge), Erik Van Rooyen, Darren Fichardt, Casey Jarvis e George Coetzee.

Al via tra le fila italiane Francesco Laporta, in forma smagliante dopo un ottimo 6° posto a SunCity, e Andrea Pavan, alla sua prima apparizione quest’anno sul DP World Tour (2 vittorie per Pavan sul tour maggiore: BMW International Open nel 2019 e D+D Real Czech Masters nel 2018). Non saranno presenti Matteo Manassero e Guido Migliozzi.

Dal 2000, anno in cui è entrato a pieno titolo nella programmazione dell’European Tour, l’Alfred Dunhill Championship è stato vinto per un totale di 12 volte da professionisti sudafricani e 11 volte da giocatori internazionali. Tra questi si ricorda anche la vittoria dell’australiano Adam Scott, del tedesco Marcel Siem e di Pablo Martin che qui vinse per due volte di seguito (2009-2010).