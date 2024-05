Golf: European Open 2024, vola Laurie Canter. Guido Migliozzi risale nel gruppo dei quinti

Si è chiuso, ancora una volta con una sospensione, il secondo giro dell’European Open 2024 in quel di Amburgo. Cambia la leadership, anche in virtù dell’eccellente secondo giro di Laurie Canter. L’inglese, ex vincitore dell’Open d’Italia, stampa sulla carta un -7 frutto di cinque birdie e un eagle, salendo a -12 e chiudendo in bellezza il venerdì.

Alle sue spalle il primo dei padroni di casa, nonché capoclassifica della prima giornata, Jannik De Bruyn, oggi pari con il par e dunque rimasto a -9, nonché agganciato dal danese Niklas Norgaard. Alle loro spalle, a -7, l’inglese Garrick Porteous.

Ottime notizie dal gruppo dei quinti, con la leggera, ma importantissima risalita di Guido Migliozzi, che con il -3 odierno (impreziosito da un brillantissimo eagle al par 5 della buca 4) sale a -6 assieme ad altri quattro. Nello specifico, si tratta del giapponese Yuto Katsuragawa, dello spagnolo Pablo Larrazabal, del sudafricano Jayden Schaper e del nordirlandese Tom McKibbin. A chiudere la top ten a -5 lo scozzese Calum Hill, l’inglese Eddie Pepperell, l’USA Sean Crocker, il francese Tom Vaillant e il finlandese Lauri Ruuska (il cui score non è però definitivo, dato che si è fermato alla 13).

Il capitolo Italia vede un solo altro azzurro, questo ormai è certo, passare il taglio. Si tratta di Andrea Pavan, che con il suo -4 odierno scala 36 posizioni e si colloca 27° a -3 per proseguire nel weekend. Vanno fuori Francesco Laporta (-4 oggi, ma paga l’81 di ieri), Lorenzo Scalise ed Edoardo Molinari, al 95° posto con lo score di +4. Stesso discorso per Renato Paratore, 146° e penultimo a +12. Filippo Celli era ancora alla 14 e avrebbe dovuto chiudere, ma il suo +11 era ormai troppo problematico per proseguire in ogni caso e si è dunque ritirato senza aspettare domattina (non è l’unico ad aver preso questa decisione).