Golf, Potgieter irrompe al comando del Nedbank Challenge ad un round dal termine. Laporta ottimo secondo

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un round dal termine del Nedbank Golf Challenge (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 1981 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo e Sunshine Tour. A 18 buche dalla conclusione guida la classifica Aldrich Potgieter. Il sudafricano sigla un superbo round da -6 issandosi in vetta con lo score complessivo di -7 (209 colpi).

Alle spalle del padrone di casa, staccati di tre lunghezze, troviamo l’inglese Matthew Jordan e Francesco Laporta. L’azzurro recupera ben 10 posizioni grazie ad un solido round da -3. Quarta posizione con il punteggio di -3 per il francese Romain Langasque, l’americano Max Homa e l’inglese Jordan Smith, poi con -2 il gruppetto che chiude la top ten composto dallo spagnolo Pablo Larrazabal, dal transalpino Julien Guerrier, dal canadese Mackenzie Hughes, dallo statunitense Johannes Veerman, dall’inglese Andy Sullivan e dal sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

Sul percorso par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sud Africa) prova a risalire anche Guido Migliozzi. Il golfista italiano piazza un buon -3 odierno pattando con il par ed assestandosi al 18° posto. Continuano invece le difficoltà per Matteo Manassero, che staziona in 41esima piazza con lo score complessivo di +4. Il veronese proverà a rosicchiare qualche posizione nel quarto e decisivo round.

Round conclusivo che si terrà domani e decreterà il successore di Max Homa, qualora quest’ultimo non si inventi una tornata stellare che gli concederebbe un inatteso back to back. Speranze italiane da Francesco Laporta, che dovrà aumentare i giri per provare ad aggredire un Potgieter che sembra irraggiungibile.