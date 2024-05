Golf, Davis Riley si issa al comando del Charles Schwab Challenge dopo metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Charles Schwab Challenge (montepremi 8,7 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1946 conosciuto in passato con il nome tra gli altri di Fort Worth Invitational. Dopo 36 buche guida la classifica Davis Riley.

Il golfista americano piazza un solido -6 di giornata balzando ad un complessivo -10 (130 buche) e vanta due lunghezze di margine sui connazionali Hayden Buckley e Pierceson Coody. -6 e quarto posto per l’americano Keegan Bradley, per l’austriaco Sepp Straka e per il sudcoreano Sungjae Im. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata grazie all’ottimo -6 che gli consente di recuperare ben 42 posizioni.

Sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) completano la top ten in settima piazza con il punteggio di -5 il neozelandese Ryan Fox e gli statunitensi Robby Shelton, Brian Harman e Tony Finau. Risale con veemenza dalle retrovie Gary Woodland. Il quarantenne del Kansas, dopo un pessimo avvio, sigla il -6 giornaliero che gli consente di evitare il taglio ed irrompere in 12esima posizione con il punteggio di -4.

Anche per Scottie Scheffler il secondo round è quello della riscossa. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking scaccia via i fantasmi del cut piazzando un solido -5 che lo proietta al 15° posto con il punteggio complessivo di -3. Continuano invece le difficoltà di Emiliano Grillo. L’argentino, vincitore della passata edizione, non va oltre il -2 di giornata ma resta lontano dalle zone calde della classifica assestandosi in 60esima posizione con il punteggio di +2.