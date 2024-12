Golf, Scheffler fa 9 in un anno aggiudicandosi l’Hero World Challenge. Secondo Tom Kim

Scottie Scheffler chiude l’anno in bellezza. Lo statunitense si è aggiudicato l’Hero World Challenge da campione in carica con un distacco di ben 6 colpi sul coreano Tom Kim. Per Scheffler, che questo week end ha pareggiato il record del torneo, si tratta della miglior stagione in carriera e, a dirla tutta, quella del 28enne è una delle migliori stagioni individuali di sempre. Solamente Tiger Woods, per ben 3 volte, è riuscito a guadagnare più punti della classifica mondiale in un anno solare.

Per Scheffler, che ha chiuso la domenica di gioco con un -9 per un totale di -25, si tratta del 9° titolo nel 2024. Le altre vittorie sono: Tour Championship; Travelers Championship; The Memorial Tournament presented by Workday; RBC Heritage; Masters Tournament; THE PLAYERS Championship; Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard; Olimpiadi.

Dietro di lui, appunto, Tom Kim. Il coreano nulla ha potuto contro uno score di -9 del primo in classifica. Kim tuttavia si è difeso: peccato per il primo giorno in 74 quando ha concesso due colpi al campo. 3° in solitaria, invece, Justin Thomas a -18. J.T., primo ad un giro dalla fine, ha chiuso con un round in 71 che non gli ha permesso di allungare sul field.

Si è preso la 4° posizione Akshay Bhatia a-15 mentre Keegan Bradley, dietro appena di un colpo al connazionale, ha chiuso in 5° a -14. Il primo europeo del leaderboard è Ludvig Aberg, 6° a -12 con uno score di 67-70-72-67. Dietro lo svedese lo scozzese Robert McIntyre, fermo a -11 in 7° piazza. Solamente 4 ei 20 giocatori presenti questo week end hanno chiuso in pari al par o peggio: il francese Matthieu Pavon e l’americano Wyndham Clark (in par), l’australiano Jason Day e lo statunitense Russell Henley (+1).

Scheffler è anche il primo giocatore dopo Tiger Woods nel 2009 ad aver trascorso un intero anno da n.1 del mondo. Un qualcosa che ha dell’incredibile se si pensa che il ragazzo è un classe ’96 e ha ancora tutta la carriera davanti.

Adesso il PGA Tour affronterà le Qualification e poi volerà in Florida per il Grant Thornton Invitational, torneo misto uomini e donne che si gioca con una formula simil Ryder Cup.