Golf: Davis Riley chiude in trionfo il Charles Schwab Challenge 2024

Si è concluso il Charles Schwab Challenge 2024 al Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas. A trionfare, per la prima volta in carriera sul PGA Tour, è Davis Riley. Per il ventisettenne del Mississippi, già 13° al PGA Championship 2022, gestione totale di un vantaggio enorme nell’ultimo giro e chiusura in -14 (66 64 66 70, 266 colpi) a mettere il sigillo su una settimana per lui magnifica, proprio nelle ore successive al terribile lutto del mondo golfistico causato dalla morte troppo prematura di Grayson Murray.

In seconda posizione finisce Keegan Bradley con lo score di -9: per lui aggancio nei confronti di Scottie Scheffler, incappato in una giornata da +1, ma che gli consente comunque di ampliare ancora un già enorme divario tra sé e tutto il mondo nel ranking globale. Quarta posizione per Collin Morikawa a -8 con risalita di tre posti.

Staccatissimi tutti gli altri: fa rumore la scalata di Mac Meissner nel gruppo dei quinti, non tanto per il suo -2 che lo fa salire di 20 posti con -5, quanto perché molti altri si giocano male le chance del giro finale, da Pierceson Coody e Hayden Buckley (+4) all’austriaco Sepp Straka (pari con il par), primo dei non americani.

A chiudere la top ten, in un evento dal sapore, questo è ormai capibile, perlomeno davvero particolare, ci sono Robby Shelton, David Lipsky e il sudcoreano Sungjae Im, tutti a -4.