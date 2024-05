Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Selva di Val Gardena-Passo del Brocon: altimetria, percorso, orari, tv. Ennesimo show di Pogacar?

Non c’è tempo per rifiatare al Giro d’Italia 2024: ancora salite per la diciassettesima tappa. Si parte da Selva di Val Gardena e si arriva in vetta al Passo del Broncon, ennesima sfida tra gli scalatori. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

159 chilometri e 4200 metri di dislivello. Subito dopo il via e si scalerà immediatamente il Passo Sella (8,9 km al 7.4%), che presenta delle prime rampe con picchi all’11% e un tratto centrale all’8% costante, prima di lasciare respiro negli ultimi chilometri. Dallo scollinamento lunga discesa che attraversa tutta la Val di Fassa, fino ad arrivare a Predazzo dove si tornerà a salire verso il Passo Rolle. Sono 20 chilometri di salita con la pendenza media del 4.8%, ma è una salita a scalini con lunghi tratti in doppia cifra sia all’inizio sia verso la cima. Lunga e tecnica discesa fino a fare in rapida successione Passo Gobbera (5,7 km al 6%) e un primo passaggio sul Passo Brocon (15,4 km al 5.6%, con il tratto centrale quasi sempre in doppia cifra), discesa su Catello Tesino e risalita dal versante più duro (e inedito) della Val Malene al Passo Brocon per l’arrivo. Ultimi duemila metri molto difficili (media 12%) e ripidi.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ovviamente la domanda è la solita: Tadej Pogacar vorrà vincere ancora? Fino ad adesso non si è mai voluto fermare il fenomeno sloveno che ha continuato a timbrare il cartellino tappa dopo tappa, arrivando a cinque trionfi nella Corsa Rosa. Oggi forse potrebbe lasciare andare via la fuga. Uomini indicati per il successo da lontano sono Nairo Quintana (Movistar), Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike), Simon Geschke (Cofidis) e Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). Occhio ovviamente alla sfida per il podio che vede coinvolti Geraint Thomas, Daniel Martinez e Ben O’Connor, e a quella per la Maglia Bianca tra Antonio Tiberi e Thymen Arensman.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

17a tappa – Mercoledì 22 maggio

Selva di Val Gardena-Passo del Brocon (159 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.31

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.30, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10