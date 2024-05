LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Sella, Rolle e Passo del Brocon!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Selva di Val Gardena-Passo Brocon. Un’altra tappa durissima, in cui la classifica generale potrà nuovamente cambiare faccia, a parte la prima posizione di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che appare pienamente al sicuro.

Frazione che inizia immediatamente in salita con il Passo Sella, 8,9 chilometri al 7,4% di pendenza media ma con l’11% di massima per quella che potrebbe diventare la Cima Coppi dell’edizione dopo la cancellazione di metà tappa di ieri. Tanta discesa e si arriva ai piedi del Passo Rolle: quasi 20 chilometri al 4,8% di pendenza media, una salita a scalini con lunghi tratti in doppia cifra all’inizio e verso il finale.

Non si respira un attimo. Il Passo Gobbera (5,7 km al 6%) sarà un riscaldamento verso la doppia salita del Passo Brocon. La prima verso il versante più tranquillo, 15,4 km al 5,6% ma con il tratto centrale quasi sempre in doppia cifra. La seconda scalata è più breve, ma vede gli ultimi 2000 metri tutti attorno al 12%.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024 partirà alle ore 12.30; la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport partirà invece alle 12.10 per non perdere nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!