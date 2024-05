Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Roma-Roma: altimetria, percorso, orari, tv. Passerella conclusiva per la Corsa Rosa

Ventunesima ed ultima tappa per il Giro d’Italia 2024: si chiude la Corsa Rosa con la passerella conclusiva in quel di Roma dove ovviamente sfilerà Tadej Pogacar e poi ci sarà la volata per assegnare l’ultimo successo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con altimetria, percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tappa ovviamente breve con soli 125 chilometri da percorrere e praticamente zero difficoltà altimetriche. Si parte da Roma zona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso la Capitale, rientrare dentro la città e affrontare il circuito finale intorno ai Fori Imperiali. 9.5 chilometri da affrontare in otto giri per arrivare alla volata finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutto pronto per l’ultimo testa a testa tra Jonathan Milan (Lidl-Trek), che si è già assicurato la conquista della Maglia Ciclamino e va a caccia della quarta vittoria, e Tim Merlier (Soudal-QuickStep), che in un finale così può sicuramente creare patemi alla stella tricolore. Proveranno ad inserirsi nella lotta anche Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ed Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) che partono però ovviamente un gradino indietro rispetto alla coppia di favoriti.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

21a tappa – Domenica 26 maggio

Roma-Roma (125 km)

Orario partenza ufficiale: 15.35

Orario arrivo stimato: 18.33-18.52

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro dalle 15.20; Eurosport 1 dalle 15.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 15.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 15.10