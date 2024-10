Ranking UCI, gli italiani tra i top100 a fine stagione. Jonathan Milan il migliore

Tadej Pogacar è stato l’assoluto dominatore del 2024 ciclistico. Un anno clamoroso per il campione sloveno, capace di trionfare al Giro d’Italia, poi al Tour de France ed infine anche al Mondiale, indossando per la prima volta in carriera la maglia iridata. Sono solo i trionfi più importanti di una stagione semplicemente sensazionale per il fenomeno della UAE, che ovviamente è in testa al ranking UCI, quasi con il doppio dei punti del secondo in classifica, il belga Remco Evenepoel.

Al terzo posto c’è il velocista dell’Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, che ha saputo trionfare alla Milano-Sanremo, oltre ai vari successi nel corso della stagione. Quarto posto per un eccellente Ben O’Connor, quarto al Tour de France e secondo alla Vuelta ed anche medaglia d’argento ai Mondiali. Davvero un 2024 fenomenale per l’australiano, che ha rilanciato la sua carriera quest’anno.

E l’Italia? Nessun italiano è presente nelle prime quindici posizioni, con Jonathan Milan che occupa attualmente il diciassettesimo posto del ranking mondiale. Una stagione sicuramente positiva per il velocista azzurro, che ha sicuramente come miglior risultato quello della conquista della maglia ciclamino.

Sono nove gli azzurri in totale tra i primi 100 della classifica, ma solo quattro nella Top-50. Infatti dietro a Milan c’è Antonio Tiberi al 38° posto in un 2024 anche un po’ sfortunato, soprattutto nel finale di stagione, per il corridore della Bahrain. Gli altri tra i primi cinquanta ci sono Alberto Bettiol (43°) e Diego Ulissi (49°). Nei cento sono presenti anche Giulio Ciccone, Luca Mozzato, Filippo Ganna (67°), Matteo Trentin e Vincenzo Albanese.

RANKING UCI INDIVIDUALE

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 11655 punti

2 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 6072,57

3 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 4790

4 Ben O’Connor (Aus) Decathlon AG2R La Mondiale Team 4096

5 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 4053

6 Marc Hirschi (Sui) UAE Team Emirates 3568

7 Jonas Vingegaard Hansen (Den) Team Visma| Lease a Bike 3536

8 Primož Roglic (Slo) Red Bull-Bora Hansgrohe 3471

9 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty 3352

10 Wout Van Aert (Bel) Team Visma| Lease a Bike 2925

ITALIANI TOP-100 RANKING UCI

17 Jonathan Milan (Lidl-Trek) 2397 punti

38 Antonio Tiberi (Bahrain Victorious 1656

43 Alberto Bettiol (Astana) 1538

49 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 1472

61 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 1253

66 Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) 1238

67 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 1225,67

81 Matteo Trentin (Tudor) 1068

98 Vincenzo Albanese (Arkea-B&B Hotels) 935