Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Pompei-Cusano Mutri: altimetria, percorso, orari, tv. Pogacar lascerà andar via la fuga?

Il giorno di riposo è già passato, torna il grande spettacolo del Giro d’Italia 2024. In scena oggi la decima tappa, da Pompei a Cusano Mutri: subito un nuovo arrivo in salita per un’altra frazione scoppiettante. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Frazione breve ma intensa, con 142 chilometri ed oltre 3000 metri di dislivello. Primi 45 chilometri abbastanza comodi fino a San Felice a Cancello, poi cominceranno le asperità prima verso Arpaia e poi verso Bivio Taburno. Il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, con 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita. Lunga discesa e poi qualche mangia e bevi prima dell’inizio dell’ultima ascesa verso i 1392 metri di Bocca della Selva. Un prima categoria di 17,9 chilometri al 5,6%, divisa però in più tronconi. Nella prima parte si sale con pendenze dal 3 al 7%, toccando anche il 14% in prossimità di Pietraroja. Tratto centrale un po’ più comodo, con due tratti in falsopiano che faranno respirare il gruppo. Gli ultimi sei chilometri e mezzo sono tutti tra il 7 e l’8% e saranno i più duri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Oggi dovrebbe essere giornata da fughe, non pensiamo che la UAE Emirates decida ancora una volta di tenere la corsa chiusa, ma, nel caso il gruppo dovesse andare a giocarsi la vittoria, ecco che Tadej Pogacar potrebbe rimpinguare ancora il proprio bottino. In chiave classifica generale ovviamente occhio alla lotta per il podio con Daniel Martinez, Ben O’Connor e Geraint Thomas a sfidarsi ed Antonio Tiberi sullo sfondo a seguire la situazione pronto ad approfittare di crisi altrui. Per il successo di tappa occhio a scalatori un po’ più indietro in classifica come Romain Bardet, Filippo Zana e Juan Pedro Lopez.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

10a tappa – Martedì 14 maggio

Pompei-Cusano Mutri (142 km)

Orario partenza ufficiale: 13.15

Orario arrivo stimato: 16.58-17.27

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50