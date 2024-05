LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Bocca della Selva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2024. La Corsa Rosa riparte dopo il giorno di riposo e lo fa subito con una frazione tosta.

Saranno 142 i chilometri da Pompei a Bocca della Selva con oltre 3000 metri di dislivello. Primi 45 chilometri abbastanza comodi fino a San Felice a Cancello, poi cominceranno le asperità prima verso Arpaia e poi verso Bivio Taburno. Il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita. Lunga discesa e poi qualche mangia e bevi e l’inizio dell’ultima ascesa verso i 1392 metri di Bocca della Selva, di prima categoria poiché assai lunga (20,9 km) ma suddivisa in tre parti. Nella prima parte si sale piano piano dal 3 al 7%, toccando anche il 14% in prossimità di Pietraroja. Tratto centrale un po’ più comodo, con due tratti in falsopiano che faranno respirare il gruppo, poi gli ultimi sei chilometri e mezzo sono tutti tra il 7 e l’8% e sono i più duri.

Tadej Pogacar sarà ancora il favorito principale in questa tappa: lo sloveno potrebbe mettere ulteriormente in chiaro la questione per la maglia rosa, accumulando un vantaggio ancora più importante sugli avversari e in particolare sul suo principale avversario, ossia Daniel Martinez: il colombiano sta bene e sta correndo un Giro di alto profilo. Attenzione anche a possibili tentativi in fuga, con i cacciatori di tappa pronti a provare a prendersi un successo prestigioso: su tutti Giulio Pellizzari, Romain Bardet, Michael Storer, Filippo Zana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2024. Aggiornamenti a partire dalle 12.50. Buon divertimento.