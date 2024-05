Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Mortegliano-Sappada: altimetria, percorso, orari, tv. Giornata da fughe

Ultimo weekend per il Giro d’Italia 2024: ci si avvicina alla conclusione per la Corsa Rosa che oggi presenta la diciannovesima tappa, da Mortegliano a Sappada. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

157 chilometri e 3251 metri di dislivello. Prima parte della tappa che sarà totalmente pianeggiante, poi da Tolmezzo a Paularo ci sarà un falsopiano, fino ad arrivare alle pendici del durissimo Passo Duron. 4,4 km con pendenza media del 9,7% e picchi nella prima parte addirittura al 18%. Dopo questa asperità, ci si lancia subito in discesa e nuova ascesa verso il GPM di terza categoria di Sella Valcalda (8,9 km al 3,7%). Dallo scollinamento mancheranno 52 km al traguardo, si affronterà una nuova breve discesa prima di tornare a salire. Ultima asperità di giornata che condurrà a Cima Sappada, con il GPM che in tutto sarà lungo 8,5 km al 4.7%, ma la vera differenza si farà negli ultimi 3 km. Prima parte infatti tutta molto pedalabile al 5%, poi mille metri addirittura in contro pendenza e gli ultimi tremila invece al 9% medio con picchi del 15%. Infine altri sette chilometri tra strada a favore e discesa vera e proprio.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La prima parte di gara sarà percorsa a velocità altissime per cercare la fuga giusta: i fuggitivi dovrebbero essere i più attesi oggi, difficile vedere ancora protagonista Tadej Pogacar che sta preparando l’ultimo colpo per domani sul Monte Grappa. Julian Alaphilippe è perfetto per lo strappo finale, ma saranno dure le asperità precedenti. I nomi alla fine sono i soliti, quelli dei più pimpanti in questi giorni: da Giulio Pellizzari a Nairo Quintana, passando per un Georg Steinhauser che può tentare la doppietta. Attenzione alla lotta per il podio: sul finale possono esserci differenze tra Thomas, Martinez, O’Connor e Tiberi.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

19a tappa – Venerdì 24 maggio

Mortegliano-Sappada (157 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50