Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Livigno-Santa Cristina Valgardena: altimetria, percorso, orari, tv. C’è la Cima Coppi

Si riparte ancora con le salite: dopo il giorno di riposo il Giro d’Italia 2024 approccia la terza ed ultima settimana con un’altra frazione durissima, la sedicesima, da Livigno a Santa Cristina Valgardena. Andiamo a scoprire questa tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 206 i chilometri da percorrere da Livigno a Santa Cristina Val Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine. Non si arriverà come previsto in cima allo Stelvio per il rischio di slavine, ma comunque la salita sarà particolarmente dura: 16,7 km al 7,2% di pendenza media. Da lì in poi lunga discesa e tanto fondovalle prima del gran finale. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa decisamente impegnativa, lunga 23,3 chilometri al 4,7%. Ma non è finita qua: il finale sarà scoppiettante con la scalata al Monte Pana: 6,5 km al 6,1% ma punte a metà del 16% e gli ultimi due chilometri sempre in doppia cifra.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tadej Pogacar vorrà mettere l’ennesima firma su questa edizione fino ad ora da ricordare? Se ci sarà l’occasione lo sloveno non si tirerà indietro e sarà ovviamente il grande favorito, ma sulla carta questa dovrebbe essere una giornata per le fughe. E allora spazio agli attaccanti: da Michael Storer a Nairo Quintana, passando per Lorenzo Fortunato e Juan Pedro López. Ovviamente tutta da seguire la lotta per il podio: Geraint Thomas e Daniel Martinez devono difendersi dagli attacchi di Ben O’Connor. In casa Italia devono difendere le posizioni Antonio Tiberi, ancora in Maglia Bianca, e Filippo Zana.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

16a tappa – Martedì 21 maggio

Livigno-Santa Cristina Val Gardena (206 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.38

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 11.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.10