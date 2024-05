Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Genova-Lucca: percorso e favoriti. Jonathan Milan per il bis?

Saranno ancora i velocisti protagonisti? Terza opportunità probabile per le ruote veloci al Giro d’Italia 2024: appuntamento oggi con la quinta tappa, da Genova a Lucca di 178 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Prima parte di gara molto mossa: subito infatti le salite di Ruta (3,7 km al 6,8%) e di Madonna delle Grazie 3,9 km al 4%) che potrebbero lanciare la fuga odierna. Subito dopo il primo vero GPM, il Passo del Bracco: sono 15,3 chilometri al 4%, con la pendenza che è però influenzata da due tratti in falsopiano, anzi di vera e propria pianura, in un paio di tratti si tocca anche l’8%. Lunga discesa e poi, dopo Camaiore, c’è l’ultima difficoltà a livello altimetrico di giornata, il Montemagno, 3 chilometri costanti al 4,3%. Si scollina ai -21 dal traguardo, strada poi in costante e leggera discesa fino al traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek, che oggi vestirà la Maglia Ciclamino, è apparso di gran lunga il miglior velocista presente in questa Corsa Rosa. A sfidarlo ovviamente Tim Merlier (Soudal-QuickStep) che due giorni fa è riuscito a prevalere nello scontro diretto. Attenzione anche a Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) e Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) tra le varie ruote veloci da tenere d’occhio.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quinta tappa – Mercoledì 8 maggio

Genova-Lucca (178 km)

Orario partenza ufficiale: 13.00

Orario arrivo stimato: 17.02-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.25