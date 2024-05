Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Avezzano-Napoli: percorso e favoriti. Giornata per le fughe o sarà volata?

Si chiude la prima lunga settimana del Giro d’Italia 2024. In scena oggi la frazione che parte da Avezzano ed arriva in quel di Napoli, che anticipa il giorno di riposo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

I primi 180 chilometri saranno quasi di trasferimento, con un paio di tratti in contropendenza ma nessuno che potrà davvero mettere in difficoltà il gruppo. Occhio però al gran finale che può sicuramente creare difficoltà. Prima l’unico GPM di giornata, quello di Monte di Procida, con 4,1 chilometri al 3,1% di pendenza media. Poi, prima di arrivare sul traguardo, altri tre strappi: Lucrino (1,1 km al 6,7%), Solfatara di Pozzuoli (2 km al 4,9%) e Posillipo (3,2 km al 4,4%), tutti negli ultimi venti chilometri di gara.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Resta il dubbio se questa sia una tappa da volate o da fughe. Se dovesse esserci uno sprint arrivo ideale per Jonathan Milan (Lidl-Trek), che potrebbe sfruttare le salite precedenti per creare difficoltà ai rivali. Occhio in una giornata del genere a Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Per le fughe da lontano invece c’è un Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) molto agguerrito che va a caccia di un successo parziale. Giornata che in casa Italia potrebbe sorridere anche ad Andrea Vendrame ed Alessandro De Marchi.

PROGRAMMA NONA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Nona tappa – Domenica 12 maggio

Avezzano-Napoli (214 chilometri)

Orario partenza ufficiale: 12.15

Orario arrivo stimato: 17.00-17.29

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.00 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro (salvo incroci con gli Internazionali d’Italia, altrimenti si resta su RaiSport; Eurosport 1 dalle 11.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.40