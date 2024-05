Giro d’Italia 2024, Kaden Groves: “Velocità folli, questi finali sono invitanti per azioni come quella di Ganna”

Jonathan Milan trova il primo sigillo al Giro d’Italia 2024 sul traguardo di Andora, dominando la volata della quinta tappa dell’edizione n.107 della Corsa Rosa. In uno sprint imperioso da parte dell’azzurro, il primo dei battuti è Kaden Groves, con l’australiano grande protagoniste in queste prime giornate di gara. Sempre pronto a competere per i punti ai traguardi intermedi, oggi archivia il miglior risultato di quest’edizione ma manca l’appuntamento con la second vittoria in carriera sulle strade del Bel Paese.

Dopo non aver finito il Giro l’anno scorso, quest’anno l’alfiere della Alpecin – Deceuninck si è presentato al via con il chiaro obiettivo di provare a indossare la Maglia Ciclamino. L’australiano nella classifica a punti ora è terzo con 63 punti, ben 50 di distacco dall’azzurro vincitore oggi, che da domani vestirà la maglia. Volata che Groves oggi ha perso nettamente, ma si è mostrato comunque soddisfatto al traguardo: “Abbastanza felice oggi, c’è stato un passo così veloce. Tutti i team battagliavano per prendere le posizioni, e alcune volte è stato anche un po’ pauroso“.

L’australiano si concentra sulla velocità folle tenuta dal gruppo, facendo poi un passaggio sull’attacco di Ganna: “Questo tipo di tappe e di finali sono molto attrattive per fare un qualcosa di simile, – spiega il classe 1998 – l’abbiamo visto ieri con Pogacar. Penso che il vento non era favorevole, ed è andato veramente forte per stare così tanto fuori“.

Groves si sofferma poi sull’lavoro dei suoi compagni fino ad ora: “Il team sta facendo lavorando molto bene per me, ha cercato anche oggi di mettermi nella miglior posizione possibile“. Chiusura infine sul finale e sulle sue sensazioni: “Chiaro che l’attacco di Ganna ha fatto sì che si andasse ancora più veloce, le sensazioni comunque oggi sono buone e stiamo facendo un passo in avanti dietro l’altro“.