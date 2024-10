LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Hirschi ancora l’uomo da battere, ma occhio agli sprinter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 108 della Gran Piemonte! Storico appuntamento prima del Giro di Lombardia, a soli due giorni dalla Classica delle Foglie Morte. Rispetto a quest’anno però saranno con tutta probabilità le ruote più veloci a potersi giocare il successo.

Rispetto allo scorso anno, con quattro salite negli ultimi 50 chilometri, il percorso sarà un bel po’ meno esigente. Il Passo della Colma è l’unico vero GPM di giornata: sono 8600 metri al 5,5%, con un finale in doppia cifra, ma è ben lontano dal traguardo, ai -60. Cremosina (4,9 km al 2,9% non è troppo esigente, così come Traversagna (3100 metri al 4,1%), che arriva ai -22 dal traguardo. Ai -7 c’è lo strappo di Maggiora, da 800 metri al 5,6%, ma non dovrebbe creare problemi.

Diventa dunque più difficile una doppietta per Andrea Bagioli (Lidl-Trek), vincitore lo scorso anno sfruttando però una giornata un po’ più dura. La Alpecin-Deceuninck si basa infatti su Kaden Groves, uno che su queste ascese sa tenere botta e che può apparire il favorito, ma gli uomini da classiche sono presenti, come Rui Costa (EF Education-Easypost) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Speranze italiane basate anche su Vincenzo Albanese (Arkea-B&B Hotels), Alberto Bettiol (Astana-Qazaqstan) e Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers).

L’inizio della Gran Piemonte, lasciandosi alle spalle il villaggio di partenza a Valdengo, è fissato per le 12.15. Per quell’ora partirà la DIRETTA LIVE di OA Sport per non perdersi nemmeno una pedalata! Buon divertimento!