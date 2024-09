VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della diciassettesima tappa: Groves fa suo lo sprint a Santander

La diciassettesima tappa della Vuelta a España 2024 rappresentava l’ultima occasione per i velocisti con l’arrivo a Santander. Vista l’assenza del ritirato Wout Van Aert, il favorito principale era Kaden Groves e l’australiano non si è lasciato sfuggire l’opportunità, conquistando la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola.

Dopo pochi chilometri è partita via la fuga con quattro atleti: Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis) e Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha gestito la situazione, senza concedere troppo margine ai fuggitivi, con le squadre dei velocisti, soprattutto l’Alpecin-Deceuninck, che hanno tenuto una buona velocità e ritmo per tutta la giornata nonostante la pioggia.

Champion non è riuscito a restare con i fuggitivi, cosi sono rimasti Gregaard, Guernalec e Isasa che hanno mantenuto un piccolo vantaggio. Tuttavia a 3 chilometri dall’arrivo il gruppo si è ricompattato, anche se poi sono cominciati ulteriori scatti, come quello di Mauro Schmid.

Alla fine, i velocisti hanno preso il controllo della situazione. Kaden Groves ha gestito alla perfezione, battendo in volata Pavel Bittner e Vito Braet.

⚡️ A chaotic sprint dominated by the man in green! Relive the LAST KM thanks to @CarrefourES

¡Un sprint caótico que domina el hombre de verde! Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/NsFlaOXh61

— La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024